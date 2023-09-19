Mersin'de kaybolan kızla ilgili şüphelilerin masum olduğu ortaya çıktı

Mersin'de bir site görevlisinin ortadan kaybolan 12 yaşındaki kızıyla ilgili şüpheli görüntülerdeki kişilerin olayla ilgisi olmadığı belirlendi. Polis, kaybolan kızın sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerce kaçırılmış olabileceğini araştırıyor.

Mersin'de kayıp kızla ilgili görüntülerdeki şahısların olayla ilgisi olmadığı ortaya çıktı

Bir site görevlisinin ortadan kaybolan 12 yaşındaki kızıyla ilgili ortaya çıkan görüntülerdeki şahısların olayla ilgisi olmadığı anlaşıldı

MERSİN - Mersin'de bir site görevlisinin ortadan kaybolan 12 yaşındaki kızıyla ilgili ortaya çıkan görüntülerdeki şahısların olayla ilgisi olmadığı anlaşıldı.

16 Eylül tarihinde merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen olayda, site görevlisi Sabri T., kızı İsnur T.'nin sabah yatağında olmadığını fark edince polise haber vermiş, polis ekipleri şikayet üzerine çalışma başlatmıştı. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, sabah saat 05.00 sıralarında 2 şahsın siteye girdiğini, bir süre sonra yanlarında bir başka şahısla birlikte 3 kişi olarak siteden ayrıldığını tespit etti.

Bu kişilerin kayıp kız çocuğu İsnur T.'yi kaçıran kişiler olabileceği üzerinde duran ekipler, yaptıkları araştırmada şahısların aynı sitede oturan ev sahipleri olduğunu belirlerken, şahıslarla yapılan görüşmede olayla hiçbir ilgilerinin olmadığı, o saatte balık tutmaya giden gençler olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya iddiası

Yaşanan son gelişmelerin ardından polis olayla ilgili soruşturmayı genişleterek sürdürürken, aile kızlarının sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerce kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü. Kızlarının sosyal medya hesaplarını incelediklerinde tanımadığı kişilerle görüştüğü bilgisine ulaştıklarını kaydeden aile, bu bilgileri polisle paylaştıklarını kaydetti.