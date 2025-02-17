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Mersin'de 'Kaplanlar' Çetesine Yönelik Operasyonda 16 Tutuklama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Kaplanlar' çetesine düzenlenen operasyonda tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Operasyon sırasında çok sayıda suç unsuru ele geçirildi ve çetenin lider kadrosundan bir kişi daha yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bugün duyurduğu Mersin'in Erdemli ilçesinde kendilerini 'Kaplanlar' diye adlandıran, iş yerlerini kurşunlayarak korku, şantaj ve tehditle haraç alma, yağma gibi suçlar işledikleri iddia edilen çeteye yönelik operasyonda, tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bugün açıkladığı 'Kaplanlar' çetesinin Mersin'in Erdemli ilçesinde bir süredir bazı iş yerlerini kurşunlayan, haraç isteyip tehdit eden, zorla senet imzalatıp yağma gibi olaylara karıştığı bu yüzden de detaylı takip çalışması yapıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 4 ay süren çalışmada şüpheliler belirlendi. Belirlenen şahısların yakalanması için önceki hafta Özel Harekat Timlerinin de desteğiyle ilçe genelinde 33 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 300 bin TL, 6 tabanca, 6136 sayılı Kanun'a giren muşta ve bıçaklar, bir miktar uyuşturucu madde, pos cihazı, silahlara ait mermiler ile birlikte çeşitli suç unsurları ele geçirildi. 'Silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, şantaj, silah zoruyla senet imzalatma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi birçok suçtan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çetenin lider kadrosundan bir kişi daha yakalanıp tutuklandı

Operasyon çerçevesinde firari olarak aranan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, B.T., B.O. ve S.O.'nun adreslerini tespit etti. Adreslere düzenlenen operasyonla 3 şüpheli de yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan çetenin lider kadrosundan olduğu ileri sürülen B.T. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şüphelilerin akşam ve geceleri iş yerleri önlerine gelerek kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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