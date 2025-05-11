Mersin'de Kamyonet Sulama Kanalı Köprüsünde Sıkıştı
Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsü ve plakası belli olmayan bir kamyonet, 3.50 metre yüksekliğindeki köprünün altından geçemeyerek sıkıştı. Olayın ardından kamyonet başka bir araçla çekilerek trafikte normalleşme sağlandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet, sulama kanalı köprüsü altında sıkıştı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet Kırkalsırtı ile Akşesettin mahallerinin kesişim noktasında bulunan 3.50 mete yüksekliğindeki köprünün altından geçemeyerek sıkıştı. Kamyonetin başka bir araçla çekilmesinin ardından trafik normale döndü. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa