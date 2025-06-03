Kadın kılığına girdi, kan davalısını katletti
Mersin'de çarşaf giyip kadın kılığına giren 17 yaşındaki genç, ticari taksiyle geldiği araç tamirhanesinde çalışan Rıdvan Güner'i silahla vurarak öldürdü. Boş kovanları toplayarak aynı taksiyle olay yerinden kaçan genç ile azmettirici olduğu öne sürülen 3 yakını gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi içerisinde yer alan araç tamir atölyesinde vahşet yaşandı.
KADIN KILIĞINDA GELİP ÖLDÜRDÜ
Tamirhanede çalışan Rıdvan Güner (35), çarşaf giyip kadına kılığına girerek ticari taksi ile iş yerine gelen silahlı bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Şüpheli şahıs daha sonra boş kovanları da toplayarak olay yerinden geldiği ticari taksi ile kaçtı.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki M.A. adlı şüpheli ile azmettirici oldukları iddiasıyla yakınları Y.K., M.E. ve Y.K adlı kişileri gözaltına aldı.
KAN DAVASI İDDİASI
Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü. İddiaya göre, azmettirici olarak gözaltına alınan Y.K.'nın ağabeyinin 2023 yılında öldürüldüğü, o olayın ardından taraflar arasında husumet ortaya çıktığı ve cinayetin bu yüzden işlendiği iddia edildi.
Öte yandan cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde polis ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı sıkı güvenlik önlemleri aldı.