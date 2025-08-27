Mersin'de Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma, kaçak sigara ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı. Operasyonda 19 bin 155 makaron, 17 kilo tütün ve bin 700 kaçak ısıtmalı tütün ele geçirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 19 bin 155 makaron, 17 kilo tütün ile bin 700 kaçak ısıtmalı tütün ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bozyazı ilçesinde kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 3 kişinin kaçak sigara ticareti yaptığını belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak için operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda 14 bin 955 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 4 bin 200 adet içi boş bandrolsüz makaron, 17 kilo bandrolsüz tütün ve bin 700 adet kaçak elektronik sigara içiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi.
3 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN