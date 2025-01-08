Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Mersin'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 4 bin dolu makaron ile 14 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gülnar ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheliyi yakalamak ve kaçak sigaralara el koymak amacıyla operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 4 bin dolu makaron ile 14 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN