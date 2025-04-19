Mersin'de Kaçak İçki Operasyonu: 93 Litre Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir aracın bagajında 93 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesinde bir şüphelinin kaçak içki ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheli takibe alınarak aracı durduruldu. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından aracının koltuklarının altı ile bagajında yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 93 litre viski ele geçirildi.

Şüpheli, adli işlemlerin tamamlanması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN