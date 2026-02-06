Haberler

Mersin'de depoya baskın binlerce litre kaçak alkol ele geçirildi: 1 tutuklama

Mersin'de depoya baskın binlerce litre kaçak alkol ele geçirildi: 1 tutuklama
Güncelleme:
Mersin polisinin düzenlediği operasyonda bir depoda yaklaşık 8 bin litre etil alkol ile tüketime hazır alkollü içecekler ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

Mersin polisinin tespit ettiği bir depoya düzenlenen baskında yaklaşık 8 bin litre etil alkol ile tüketime hazır alkollü içecek ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli ise tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak alkollü içki üretimine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin titiz analiz ve saha çalışmaları neticesinde bir depo belirlendi. Bunun üzerine halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlayan kaçak alkol üretimine yönelik depoya baskın yapıldı 1 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise 7 bin 905 litre etil alkol, bin 140 şişe alkol üretiminde kullanılan aroma kiti, 15 bin 400 adet sahte alkol bidonu etiketi ile 55 litre aroma verici ile imal edilmiş, tüketime hazır alkollü içki ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
