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Mersin'de Kaçak Alkol İmalatı Operasyonu: 3 Tutuklama

Mersin'de Kaçak Alkol İmalatı Operasyonu: 3 Tutuklama
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Mersin'de polis, kaçak alkol imalatı yapan 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 38 ton etil alkol ve binlerce kaçak malzeme ele geçirildi.

Mersin polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, kurdukları merkezde kaçak alkol imalatı yapan 3 şüpheli yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 38 ton 820 kilogram etil alkol ile binlerce kapak, etiket ve bidon ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kaçak alkol imalatı yapan şüpheliler belirlendi. Şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken adresler ile iş yerlerinde yapılan aramada 38 ton 820 kilogram etil alkol, 8 bin 700 adet farklı ebatlarda boş bidon, 88 bin adet kapak, 65 bin adet etiket, 3 tonluk ısıtmalı arıtma tankı, alkol doldurma mekanizması ve folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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