Mersin'de Kablo Hırsızlığı Yapan İki Kişi Tutuklandı
Silifke'de telefon kablolarını keserken suçüstü yakalanan iki şahıs, jandarma ekipleri tarafından tutuklandı. Olayda, kesilmiş telefon kabloları ve demir kesme makineleri ele geçirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde kablo hırsızlığı yaparken jandarma ekiplerine suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Silifke'de telefon kablolarının kesildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla harekete geçti. Telefon kablolarının kesildiği bölgeyi çembere alan ekipler, yaptıkları aramada 2 şüpheliyi telefon kablolarını keserken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve aracında yapılan aramada 2 demir kesme makası, 200 metre kesilmiş telefon kablosu ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - MERSİN