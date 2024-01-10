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Mersin'de Jandarma Operasyonu: 86 Adet Elektronik Sigara ve 96 Kilogram Nargile Tütünü Ele Geçirildi

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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, gümrük kaçağı 86 adet elektronik sigara ile 96 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı 86 adet elektronik sigara ile 96 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mezitli ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheli adresine düzenlenen operasyonla yakalanırken, iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 86 adet elektronik sigara ile 96 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Mezitli Mersin Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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