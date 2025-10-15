Haberler

Mersin'de Jandarma, 14 Hükümlüyü Yakaladı

Mersin'in Bozyazı, Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde jandarma ekipleri, aranan 14 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti. Hükümlülerin, cinsel istismar, tehdit ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Mersin'in 4 ilçesinde çalışma yapan jandarma ekipleri, 14 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin Bozyazı, Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde yaptığı çalışmada uzun süredir aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde yakalanan hükümlülerin 'Cinsel istismarı, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Hırsızlık, Kasten Yaralama ve Dolandırıcılık' suçlarından hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şahıs daha sonra cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
