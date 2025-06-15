Mersin'de İran'ın İsrail'e Attığı Füzelerin Işıkları Görüldü

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İran'ın İsrail'e attığı füzeler, Mersin'in sahil ilçelerinde cep telefonlarıyla görüntülendi. Anamur, Silifke ve Erdemli'den görülen füzelerin ışıkları, gençlerin farklı yorumlarıyla sosyal medyada dikkat çekti.

İran'ın İsrail'e attığı füzelerin ışıkları Mersin'de sahil şeridinden göründü

MERSİN - İran'ın İsrail'e attığı füzeler, Mersin'in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinde sahil şeridinden göründü. O anları cep telefonu kamerasıyla çekenlerden biri 'yıldız kayması' derken, diğeri, 'bomba, ne yıldız kayması' demesi dikkat çekti.

İran'ın İsrail'e attığı füzelerin bazıları, Akdeniz'e 321 kilometre kıyı şeridi bulunan Mersin'in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinden göründü. O anlar cep telefonu kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde peş peşe geçen füzelerin ışıkları yer aldı. Görüntüleri çeken gençlerden biri 'yıldız kayması' derken, diğeri, 'bomba, ne yıldız kayması' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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