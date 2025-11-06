Haberler

Mersin'de İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir inşaatta elektrik akımına kapılan 45 yaşındaki işçi Hamza Dikmen, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Koramşalı Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, beton mikseriyle harç dökme sırasında çalışanlardan Hamza Dikmen (45), elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan Dikmen'i ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze adli tıpa gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN


