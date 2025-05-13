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Mersin'de İlk 4 Ayda Suç Oranlarında Düşüş

Mersin'de İlk 4 Ayda Suç Oranlarında Düşüş
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Mersin'de bu yılın ilk 4 ayında, kişilere karşı işlenen suçlar ve hırsızlık vakalarında önemli bir düşüş yaşandı. Vali Atilla Toros başkanlığında yapılan güvenlik toplantısında, güvenlik tedbirleri ve terörle mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Mersin'de bu yılın ilk 4 ayında kişilere karşı işlenen suçlar, konut dokunulmazlığının ihlali, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve hırsızlık suçlarında düşüş yaşandığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve diğer hususlar ele alındı. Kentin huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Toplantıda, 2025 yılının ilk 4 ayında yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, terör örgütlerine yönelik bu yılın ilk 4 ayında 118 operasyon düzenlenirken, gözaltına alınan 178 kişiden, 71'i tutuklandı, 66'sına adli kontrol tedbiri uygulandı. Kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında; 10 önemli suç türünde yüzde 7,9 azalış gerçekleşirken, bu suçların aydınlatma oranı ise yüzde 97,6 oldu. Konut dokunulmazlığının ihlali suçunda da yüzde 39 azalış sağlandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 9 önemli suç türünde yüzde 8,4 azalış gerçekleşirken, bu suçların aydınlatma oranı yüzde 89,1 oldu. Ayrıca aynı dönemde motosiklet ile evden hırsızlık suçlarında yüzde 25'er, oto hırsızlık suçunda ise yüzde 20 oranında azalış sağlandığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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