Mersin'de Hükümlü Tavuk Çiftliğinde Yakalandı

Mersin'de Hükümlü Tavuk Çiftliğinde Yakalandı
Mersin polisi, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 17 aranma kaydı bulunan hükümlüyü bir tavuk çiftliğinde üzerindeki 'güvenlik' yazılı kıyafetle yakaladı. Hükümlünün sık sık adres ve kimlik değiştirdiği öğrenildi.

Mersin polisi, çeşitli suçlardan 17 aranma kaydı bulunan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüyü tavuk çiftliğine yapılan operasyonla üzerinde 'güvenlik' yazan kıyafetle yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca 'Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ile Sahte Kimlik Kullanma' gibi toplam 17 ayrı suçtan aranma kaydı olan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.S.'nin peşinde düştü. Şahsın yakalanması için detaylı çalışma yapan ekipler, T.S.'nin sık sık adres ve kimlik değiştirdiğini tespit etti. Tarsus İlçesi kırsalında olduğu belirlenen hükümlünün son olarak bir tavuk çiftliğinde tespit edildi. Bunun üzerine tavuk çiftliğine operasyon yapıldı. Operasyonda hükümlü kaçmak isterken yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerindeki kıyafette 'Güvenlik' yazması dikkat çekerken, böyle bir görevinin olmadığı çiftlikte tavuk besleme işinde çalıştığı öğrenildi.

Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
