Mersin'de Hükümlü İki Şahıs Jandarma Operasyonlarıyla Yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsı düzenledikleri operasyonlarla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uzun zamandır aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Erdemli ilçesinde 'cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçlarından aranan ve hakkında toplam 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Bir diğer operasyonda ise JASAT ekipleri, yine Erdemli ilçesinde 'parada sahtecilik, hırsızlık, kadına karşı basit yaralama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında toplam 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı gözaltına aldı.

Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MERSİN