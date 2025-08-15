Mersin'de Hükümlü İki Şahıs Jandarma Operasyonlarıyla Yakalandı

Mersin'de Hükümlü İki Şahıs Jandarma Operasyonlarıyla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı başarılı operasyonlarla yakalayarak cezaevine gönderdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsı düzenledikleri operasyonlarla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uzun zamandır aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Erdemli ilçesinde 'cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçlarından aranan ve hakkında toplam 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Bir diğer operasyonda ise JASAT ekipleri, yine Erdemli ilçesinde 'parada sahtecilik, hırsızlık, kadına karşı basit yaralama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında toplam 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı gözaltına aldı.

Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözleri Sağın'ın sabrını taşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay 'Alkışlayın' dedi, kaymakam istifini bozmadı

Protokolde kriz: "Siz de alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.