Akülü araba hırsızları kameradan tespit edilip yakalandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir apartmandan akülü çocuk arabası ve bisiklet çalan iki hırsızlık zanlısı, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı. Zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de bir apartmandan akülü çocuk arabası ve bisiklet çalan 2 hırsızlık zanlısı, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde bir apartmandan akülü çocuk arabası ve bisiklet çalınması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Y.A. ve A.T. isimli şüpheliler tespit edilerek yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, çalınan akülü çocuk arabası ve bisiklet sahiplerine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
