Mersin'de Hareket Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Mersin'in Tarsus-Çamlıyayla karayolunda, seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı ve araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıçkoyağı ile Sarıkavak arasında bulunan Kızılalan mevkiinde, Z. D.'ye ait otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
