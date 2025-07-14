Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısı
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Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında gerçekleşen güvenlik toplantısında, suçla mücadele ve trafik denetimleri hakkında güncel veriler paylaşıldı. 7-13 Temmuz 2025 döneminde 894 şahsın yakalandığı ve trafik denetimlerinde binlerce kural ihlalinin tespit edildiği açıklandı.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve güncel veriler ele alındı.

Vali Toros, kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını vurguladı. Toplantıda paylaşılan 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki veriler dikkat çekti. Bu dönemde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan toplam 894 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

Trafik denetimleri sıklaştırıldı

Güvenlik güçlerince aynı dönemde sürdürülen trafik uygulamalarında ise toplam 131 bin 904 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda bin 394 araç trafikten men edilirken, 628 ticari taksi de denetlendi. Kural ihlali tespit edilen 14 bin 996 araç ve sürücüye yasal işlem uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele sürüyor

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan 'Huzur Uygulaması' çerçevesinde 2 bin 627 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda, 4 yabancı uyruklu şahsın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mersin'de huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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