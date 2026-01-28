Haberler

Mersin'de güvenlik masaya yatırıldı: 816 aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında yapılan toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konuları, yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi. 816 aranan şahıs yakalanırken, trafik denetimlerinde de 117 bin 591 araç kontrol edildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, il genelinde güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile ilgili diğer hususlar değerlendirildi. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin yürüttüğü faaliyetler masaya yatırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mersin'in huzur ve güvenliğini daim kılmak amacıyla güvenlik birimlerinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

816 aranan şahıs yakalandı

Açıklamaya göre, 19 Aralık 2025 ile 26 Ocak 2026 tarihleri arasında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama kararı olan toplam 816 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Trafikte sıkı denetim

Trafik denetimleri kapsamında ise 117 bin 591 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen bin 545 araç trafikten men edildi. Ayrıca 854 ticari taksi denetime tabi tutuldu.

Düzensiz göçle mücadele sürüyor

'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında yapılan çalışmalarda bin 229 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi. - MERSİN

