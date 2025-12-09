Haberler

Mersin'de son bir haftada 874 kişi yakalandı

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında, 1-7 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan asayiş çalışmaları ve operasyonlar değerlendirildi. Toplantıda, 874 aranan kişinin yakalandığı ve trafik denetimlerinde bin 431 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, kent genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmalarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 1-7 Aralık 2025 tarihleri arasında yürüttüğü faaliyetler ele alındı. Kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan operasyonlar, alınan tedbirler ve denetim sonuçları toplantıda ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Açıklanan verilere göre, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya aranan 874 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

Trafik denetimlerinde ise 103 bin 792 araç kontrol edilirken, bin 431 araç trafikten men edildi. Ayrıca kent genelinde 790 ticari taksi denetime tabi tutuldu.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan huzur uygulamasında bin 637 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Uygulamada yakalanan 3 yabancı uyruklu kişi, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. - MERSİN

