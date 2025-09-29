Haberler

Mersin'de Güvenlik Operasyonları: 686 Kişi Yakalandı

Mersin'de Güvenlik Operasyonları: 686 Kişi Yakalandı
Mersin'de yapılan güvenlik çalışmaları kapsamında aranan 686 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Valilik, emniyet ve jandarma birimlerinin gece gündüz çalıştığını açıkladı.

Mersin'de son bir haftada yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 686 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer ilgili konular ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Mersin'imizin huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışmaya devam etmektedir" denildi.

Buna göre, 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 686 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Trafik denetimlerinde ise 116 bin 848 aracın kontrol edildiği, bin 493 aracın trafikten men edildiği, 724 ticari taksinin denetlendiği aktarıldı.

'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında ise bin 601 kimlik kontrolü yapıldığı, 8 yabancının Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildiği ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
