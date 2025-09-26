Haberler

Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Tutuklama

Mersin'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 organizatör tutuklandı, 14 düzensiz göçmen ise deport edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bazı kaçak göçmen şahısların illegal yollardan çıkış yapacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin hassas titiz ve koordineli çalışmasıyla, illegal yollardan çıkış yapmaya çalışan 14 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör 4 şüpheli yakalandı. Düzensiz göçmenler deport edilirken, 2'si yabancı uyruklu 4 organizatör emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
