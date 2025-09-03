Mersin'de Genç Kız Cinayeti: Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur A.'nın silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde meydana gelmiş, genç kız başından vurulmuş halde bulunmuştu. Cinayet şüphelisi olarak Hiranur'un erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile araçta bulunan N.Ç. ve M.Z. gözaltına alınmıştı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılar, emniyetten çıkarılışı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Soruşturma kapsamında ilk olarak olayın intihar olduğunu öne süren H.A.Ş., çelişkili ifadelerin ardından ifadesini değiştirerek, silahı 'şaka yapmak amacıyla' Hiranur'un alnına dayayıp tetiğe bastığını itiraf etti. H.A.Ş.'nin, silahın dolu olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Olay sonrasında panikleyen şüphelilerin Hiranur'un cansız bedenini önce Yenişehir ilçesinde bir alana bıraktığı, daha sonra ise hastaneye götürdükleri tespit edildi. Polis, bölgede yaptığı incelemede otluk alanda kan izlerine de rastladı.

Öte yandan, genç kızın ölümünün ardından ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, bazı akrabalar zanlının evinin önüne giderek tepki gösterdi. Kalabalık, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı.

Savcılık, soruşturmayı genişletirken adliyeye sevk edilen zanlıların işlemlerinin gün içinde tamamlanması bekleniyor. - MERSİN