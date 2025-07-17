Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 22 Gözaltı, 19 Tutuklama

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yargı sürecinde 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen dron ve özel harekat destekli operasyonda, bölgede faaliyet yürüten organize fuhuş yapılanmasına ağır darbe indirildi. Kızkalesi'ndeki 4 gazino, 4 masaj salonu, 2 günübirlik konaklama yeri ve 1 randevuevine eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 18 mağdur kadına ulaşıldı. Dosya genelinde toplam 50 müşteki tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 106 bin 250 TL nakit para, 1 pompalı tüfek, ruhsatsız tabancalar, mermiler, 30 cep telefonu ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 tapu ve 23 araca, toplamda yaklaşık 50 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 21'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 19'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sınır dışı edilmesine karar verilen 4 yabancı uyruklu kadın ise ilgili birimlere teslim edildi. - MERSİN