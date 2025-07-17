Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 22 Gözaltı, 19 Tutuklama

Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 22 Gözaltı, 19 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen dron ve özel harekat destekli fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. 19'u tutuklanırken, 4 yabancı kadın sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Operasyon kapsamında önemli miktarda mal varlığına da el konuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yargı sürecinde 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen dron ve özel harekat destekli operasyonda, bölgede faaliyet yürüten organize fuhuş yapılanmasına ağır darbe indirildi. Kızkalesi'ndeki 4 gazino, 4 masaj salonu, 2 günübirlik konaklama yeri ve 1 randevuevine eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 18 mağdur kadına ulaşıldı. Dosya genelinde toplam 50 müşteki tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 106 bin 250 TL nakit para, 1 pompalı tüfek, ruhsatsız tabancalar, mermiler, 30 cep telefonu ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 tapu ve 23 araca, toplamda yaklaşık 50 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 21'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 19'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sınır dışı edilmesine karar verilen 4 yabancı uyruklu kadın ise ilgili birimlere teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı

LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

107 milyon TL'lik mal varlığına el konulan Sertaç Taşdelen tutuklandı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı

CHP'de kurultay süreci başladı! Dikkat çeken "erken seçim" ayrıntısı
Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı

Pezeşkiyan'ın aracı yolda kaldı! Sebebi düşmanlarını fena güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te

Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.