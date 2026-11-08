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Mersin'de fırtınalı denizde boğulmak üzere olan yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

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Mersin Erdemli'de fırtınalı denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 35 yaşlarında olduğu belirtilen kadın ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin'de fırtınalı havada denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadını dalgaların arasından sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarındaki sahil parkta yabancı uyruklu bir kadın fırtınalı havada denize girdi. 35 yaşlarında olduğu belirtilen kadını denizde gören vatandaşlar, boğulmak üzere olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini sevk etti. Kısa sürede botla bölgeye ulaşan ekipler, halata bağlı can simidi ile dalgaların arasında kalan kadını kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılarak botla kıyıya çıkarılan kadın, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Doğu Akdeniz'de etkisini sürdüren fırtına nedeniyle zaman zaman 2-3 metrelik dalgalar kıyıya vuruyor. Meteoroloji, hızı saatte 70-80 kilometre olması beklenen fırtınanın sabaha karşı etkisini yitirmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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