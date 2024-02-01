Mersin'de FETÖ/PDY'den hapis cezası alan ihraç başpolis memuru tutuklandı

Mersin'de FETÖ/PDY'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ihraç başpolis memuru, yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) ceza alıp arananlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle aranan ihraç başpolis memuru M.A. Yenişehir ilçesinde tespit edildi. Tespit edilen hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak Tarsus Cezaevine gönderildi. - MERSİN