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Mersin'de FETÖ/PDY'den hapis cezası alan ihraç başpolis memuru tutuklandı

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Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ihraç başpolis memuru, yakalanıp tutuklandı.

Mersin'de FETÖ/PDY'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ihraç başpolis memuru, yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) ceza alıp arananlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle aranan ihraç başpolis memuru M.A. Yenişehir ilçesinde tespit edildi. Tespit edilen hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak Tarsus Cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Güvenlik Ceza Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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