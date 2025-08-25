Mersin'de Feci Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Feci Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yaya geçidinden yola çıkan motosiklete hızla gelen bir araç çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya tanıklık eden bir hemşire, yaralıya dakikalarca kalp masajı yaptı.

Mersin'de refüjdeki yaya geçidinden yola çıkan motosiklete, hızla gelen araç çarptı. Ağır yaralanan motosikletliye yoldan geçen hemşire dakikalarca kalp masajı yaptı ancak sürücü kurtarılamadı. Feci kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mersin-Antalya D-400 kara yolu Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nurettin Badas, yeni aldığı 33 AOS 708 plakalı motosikleti ile trafiğin yoğun olduğu noktada yayalar için ayrılmış olan refüjdeki boşluktan geçti. Bu sırada H.K. yönetimindeki PG 598 Kıbrıs plakalı araç ise hızla gelerek yaya geçidindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. O sırada Tarsus'tan Erdemli ilçesine gezmeye gelen hemşire Güneş Güçlü kazayı görüp yardıma koştu. Şahsın kalbinin durduğunu ve nabzının olmadığını anlayan hemşire, Badaş'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajını sürdüren hemşire, daha sonra yaralıyı ambulansa teslim etti. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralı, burada yaklaşık bir saat yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında sistem sil baştan değişiyor

Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında sistem sil baştan değişiyor
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi

Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu jandarmadan ceza yedi
Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı

18 maddelik liste infial yarattı, Valilik o lise için harekete geçti
Mardin'de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi

Namaz kılan cemaat neye uğradığını şaşırdı! Bir anda camiye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.