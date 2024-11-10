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Mersin'de korkunç kaza: 4 kişi öldü

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Mersin'in Silifke ilçesinde lastiği patlayan araçtakilere yardım için duranlara otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü.

Mersin-Antalya D-400 Karayolu Silifke ilçesi Akdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lastiği patladığı için duran 33 ATU 534 plakalı araç ile yardım için önünde duran 06 BHP 787 plakalı kamyonetten inenlere, Muhammet Furkan D. idaresindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen ekipler, otomobilin çarptığı yayalardan Orhan Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. 5 yaralı ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan, Serdal Görür, Rüştü Görür ve Erdal Koçak'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazada yaralanan diğer 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mersin'de korkunç kaza: 4 kişi öldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Yolda hızlı gidince diğer şoförlerin onu uçak pilotu olduğunu düşünen beyinsiz şoförler.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

saniyorum, lastigi patlayan yada yardim icin duran araclarda duzgun sinyalizasyon yapilmamistir...

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Haber YorumlarıAhmet Tepe:

Arkadaşlar lastik patladığında ilk önce yapılması gereken lastiğin patladı patladı deyip o an durmak gerekmiyor o vaziyette kendini en güvenli yer buluncaya kadar götürüyorsun aracini park ediyorsun çünkü kendini bilmeyen şoförlükkten anlamayan onlarca insan araç kullanıyor o kadar insanın hayatını hiçe sayıp ezip geçiyorlar iyi günler

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