Mersin'de ev yangını

Mersin'in Mut ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, gece ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Profesör Hüseyin Gezer Caddesi üzerindeki Mustafa Aydın'a ait evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangın esnasında evde kimse olmadığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı