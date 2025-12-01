Haberler

Mersin'de Elektrikli Araç Kazası: Batarya Yangını ve Yaralı Sürücü

Mersin'de kontrolden çıkan elektrikli araç, seraya çarparak ters döndü. Kaza sonrası araçtaki bataryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de seraya çarpıp ters dönen elektrikli araçtaki batarya yangını itfaiye ekiplerince söndürülürken, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Aksaz Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, V.K. (26) idaresindeki 33 DZP 33 plakalı araç kontrolden çıkıp mahalle giriş levhası ve otobüs durağının ardından yaklaşık 3 metre sürüklenerek seraya çarpıp ters döndü. Kaza sonrası araçtan yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araçtan çıkarılıp ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Batarya kısmında çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
