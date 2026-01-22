Haberler

Elektrik bakımı yaparken düşen işçi hayatını kaybetti

Elektrik bakımı yaparken düşen işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik bakımı yaparken düşen 31 yaşındaki işçi Mustafa Demirci, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de elektrik bakımı yaparken düşen 31 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay Mersin Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik arızasını gidermek için iş yerine çağrılan Mustafa Demirci, bakım yaptığı sırada üzerine çıktığı makineden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demirci'nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler