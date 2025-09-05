Haberler

Mersin'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Uygulama: 12 Kişi Geri Gönderme Merkezine Teslim Edildi

Mersin'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Uygulama: 12 Kişi Geri Gönderme Merkezine Teslim Edildi
Mersin'de yapılan huzur uygulaması kapsamında 12 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Valilik, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Mersin'de yapılan çalışmada yakalanan 12 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada: "Valiliğimiz koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Mezitli ilçesinde yapılan 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında 12 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmış olup şahıslar GÖKSEM'e teslim edilmiştir. 1 yabancı uyruklu şahsın ikamet ilinden, yol izin belgesi almadan ilimize geldiği tespit edilmiş olup şahıs ikamet iline yönlendirilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlıkla devam edecektir" denildi. - MERSİN

