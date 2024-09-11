Mersin'de düzensiz göçmen operasyonu: 50 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde jandarma, deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen ile 1 organizatörü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine yaşa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmada, göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatörü tespit etti. Jandarma ekipleri sürdürdükleri geniş çaplı araştırma ve takip sonucunda, deniz yoluyla yurt dışına geçiş yapılacağı esnada Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 1 organizatör ile 50 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen organizatör tutuklanırken, 50 düzensiz göçmen ise Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - MERSİN