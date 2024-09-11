Üye Girişi
Haberler

Mersin'de düzensiz göçmen operasyonu: 50 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Aydıncık ilçesinde jandarma, deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Organizatör tutuklanırken, göçmenler ise göç idaresine teslim edildi.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde jandarma, deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen ile 1 organizatörü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine yaşa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmada, göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatörü tespit etti. Jandarma ekipleri sürdürdükleri geniş çaplı araştırma ve takip sonucunda, deniz yoluyla yurt dışına geçiş yapılacağı esnada Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 1 organizatör ile 50 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen organizatör tutuklanırken, 50 düzensiz göçmen ise Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydıncık Politika 3-sayfa Güncel Göçmen mersin

Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Narin cinayetinde önemli gelişme! Hepsi adliyeye sevk edildi

 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı

Narin cinayetinin sırrını çözecek eşya! Uzmanlar her yerde onu arıyor
Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor

Rakam netleşti, kredi kartı zorunlu hale geliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yalı Çapkını Ayla kim? Derya Alabora kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler? Ali Babacan kimdir? Halk Tv konuğu Ali Babacan kaç yaşında, nereli? Ali Babacan biyografisi! Sivas'ta epilepsi hastası ağaca asılı halde bulundu! Olay ne zaman, nerede oldu? İtirafçı Nevzat Bahtiyar ifadesinde ne dedi? Narin'i amcası mı öldürdü? Narin cinayetinde kimler gözaltında? Tülin Güran kimdir? Narin'in ablası Tülin nasıl öldü? Bahar bu akşam var mı? Bahar dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor? Resmi Gazete bugün (11 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 11 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? MÜGE ANLI CANLI YAYIN | Müge Anlı son bölüm neler oldu? 11 Eylül Müge Anlı canlı izleme linki! Volarant düzeldi mi? Volarant'a neden girilmiyor? 11 Eylül Çarşamba Volarant düzelecek mi? Narin Güran cinayetinde battaniye detayı! Battaniye kime ait? Narin'in cesedini sardıkları battaniye kimin?
title