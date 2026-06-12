Haberler

Drift atan sürücüye 140 bin TL ceza: Araç ve ehliyetine de el konuldu

Drift atan sürücüye 140 bin TL ceza: Araç ve ehliyetine de el konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü polis tarafından yakalandı, 140 bin TL para cezası kesilirken otomobil ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Mersin polisi drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü yakaladı, 140 bin TL ceza kesti, otomobil ile ehliyetine ise 60 gün süreyle el koydu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Mezitli ilçesi sınırlarında otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün peşine düştü. Dirft anından kaydedilen görüntülerden yola çıkarak aracı belirleyen polis sürücü M.E.'yi tespit etti. Sürücü yakalanırken, otomobili ise trafik şubeye çekildi.

Güvenli trafik akışını hiçe sayarak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili 67/1-D (Drift) maddesi uyarınca 140 bin TL para cezası uygulandı. Otomobil ile sürücünün ehliyetine 60'ar gün süreyle de el konuldu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can emniyetini tehlikeye atan kural ihlallerine karşı denetimler ve uygulamaların tavizsiz kararlılıkla devam edeceğini bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti

İhracı istenen isim, CHP'den istifa etti
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı

Trump tehdit etti, bu sefer İran ağız değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin

Evini, arabasını satıp altına yatıranları şoke edecek tahmin
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama

Dev tavuk firmalarının merak ettiği soruya yanıt var
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi