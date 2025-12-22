Haberler

Tofaş ile drift atan sürücü 61 bin TL ceza yedi, aracı trafikten men edildi

Güncelleme:
Mersin'de drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücüye 61 bin 164 TL para cezası kesilirken, aracı trafikten çekildi.

Mersin'de Tofaş marka otomobiliyle dirft atan sürücü yakalanarak 61 bin 164 TL para cezası kesildi, araç ise trafikten çekildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece yarısı sokakta drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Tofaş marka Doğan model araçla drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullanan sürücüye 61 bin 164 TL para cezası kesildi. Ayrıca otomobil trafikten men edildi.

Drift anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
