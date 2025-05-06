Mersin'de Dikkat Çeken Düdüklü Tencere Patlaması

Mersin'de bir lokantada çorba pişirilen düdüklü tencerenin patlamasıyla saniyeler önce mutfaktan çıkan down sendromlu genç olayı ucuz atlattı. O anların saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı patlamayla ilgili iş yeri sahibi, "Gerçekten büyük bir tehlike atlatmış oldu. Ama çok şükür bişey yok sadece maddi hasar oldu" dedi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'ndaki bir lokantada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinin mutfak kısmında yemek pişirildiği sırada düdüklü tencere patladı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hafif hasar meydana geldi. Patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde down sendromlu Kazım Polat'ın, yemek pişirilen ocağa doğru geldiği, sonra bir anda yönünü değiştirerek diğer tarafa gittiği, saniyeler sonra düdüklü tencerenin patladığı yansıdı. Patlamayla birlikte tencerede pişirilen çorba da tavana doğru püskürmüştü.

"Gerçekten büyük bir tehlike atlatmış"

Tavanda hafif hasar meydana gelen iş yerinin sahibi Mevlüt Kevrek, down sendromlu Polat'ın ailesinin bilgisi doğrultusunda sık sık lokantalarına geldiğini söyledi.

Polat'ın olayın yaşandığı zaman da iş yerine geldiğini anlatan Kevrek, "Kardeşimiz sürekli yanımıza geliyordu. Düdüklü tencere bir anda patladı. Çok şükür tehlike olmadı ama dikkat etmek lazım böyle şeylere. Allah'ın takdiri, gerçekten büyük bir tehlike atlatmış oldu. Ama çok şükür bişey yok sadece maddi hasar oldu" diye konuştu.

Patlayan düdükle tencereyi göstererek, bir daha kullanmayacaklarını belirten Kevrek, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını da sözlerine ekledi. - MERSİN