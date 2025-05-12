Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde sokak ortasında bir kişiyi dövüp bıçaklayarak komaya sokan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin yaralı yerde can çekişirken video çekerek yaptıklarını anlattığı ortaya çıktı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 49 yaşındaki M.G., Mustafa Deniz Caddesi üzerinde yer alan bir sitenin önünde A.T.E. tarafından darp edilip bacağından bıçaklandı.
BIÇAK BAHÇEDE BULUNDU
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, sağlık ekipleri M.G.'ye ilk müdahaleyi yaprak ambulansla hastaneye kaldırdı. Savcının talimatıyla çevrede yapılan aramada sitenin bahçesinde olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeri tespit edilen 21 yaşındaki A.T.E., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CAN ÇEKİŞİRKEN VİDEOYA ÇEKİP YAPTIKLARINI ANLATTI
Tutuklanan şüphelinin darp edip bıçakladığı şahsı cep telefonu kamerasıyla çekerken işlediği suçları da anlattığı video ortaya çıktı. Yaralının görüntülerinin yer aldığı videoda şüphelinin kendisine küfür edilmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini anlattığı, "Dövüp, bıçakladım, herkes namuslu olacak. Bak bak ölüyor" dediği duyuldu.