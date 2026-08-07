Mersin’de Daltonlar suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama

Mersin polisinin eylem yapmaya gelen 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Daltonlar suç örgütü adına eylem gerçekleştirmek amacıyla kente geldikleri belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler D.C., M.C.Ü., C.Y., C.A.İ., S.B.M. ve M.O., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada: "Başsavcılığımızın talimatlarına istinaden Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 31.07.2026 günü saat 03.25 sıralarında 'Daltonlar' suç örgütü adına ilimize eylem yapmaya gelen 2 şahsın yakalanması olayıyla ilgili olarak, olaya karıştıkları tespit edilen 6 şüpheli tutuklanmıştır"denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı