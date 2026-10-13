Mersin'de çocuk cinayeti davasında savcı Şark için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın öldürülmesine ilişkin davanın Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşmasında savcı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, diğer iki sanık hakkındaki cezaların sabit kalmasını istedi. Duruşma 19 Ekim'e ertelenirken Hiranur'un acılı babası Murat Aygar, "Verilen karar yüreğimize bir nebze de olsa su serpti. Gönül isterdi ki diğer sanıklar da aynı cezaları alsın" dedi.

Mersin'de 31 Ağustos 2025'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın, park halindeki otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hüseyin Arda Şark, 'çocuğu olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar M.Z. ve N.Ç. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4'er ay hapis cezası alarak tahliye edildi.

Duruşma 19 Ekim'e ertelendi

Ailenin karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşımasının ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak davanın duruşmalı şekilde yeniden görülmesine karar verdi. Bunun üzerine üç sanık dün, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Hüseyin Arda Şark'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, M.Z. ve N.Ç. hakkındaki cezaların ise sabit kalmasını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Duruşmanın ardından adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın babası Murat Aygar, diğer sanıkların da aynı cezaları almasını istediğini söyledi.

"Sanıklara verilen cezaların yetersiz olduğunu söyledik"

Mütalaanın az da olsa yüreklerine su serptiğini söyleyen acılı baba, "Mersin'de yerel mahkemede dava sonuçlanmıştı. Biz de o karara itiraz etmiştik. İtirazımızın ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf incelemesinde dosyanın yeniden görülmesine karar verildi. Bugün de kızımın davasının ilk duruşması vardı. Avukatlarımızla birlikte duruşmada hazır bulunduk. Sanıklara verilen cezaların yetersiz olduğunu söyledik" dedi.

"Adalete inanıyoruz, gerekli cezaları alacaklarına inanıyorum"

Aygar, adalete inandıklarını da anlatarak, "Karar bizi sevindirdi. Ancak Zeybek ve Nazmi Çetin hakkındaki cezaların değiştirilmemesi bizi üzdü. Konuyu bir üst yargı merciine taşıyacağız. Verilen karar yüreğimize bir nebze de olsa su serpti. Gönül isterdi ki diğer sanıklar da aynı cezaları alsın. Adalete inanıyoruz, gerekli cezaları alacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı