Haberler

Mersin'de çocuk cinayeti davasında savcı Şark için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de çocuk cinayeti davasında savcı Şark için ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi davasının Adana Bölge Adliye Mahkemesindeki duruşmasında savcı, sanık Hüseyin Arda Şark için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, diğer iki sanığın cezalarının sabit kalmasını da istedi; duruşma 19 Ekim'e ertelendi.

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın öldürülmesine ilişkin davanın Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşmasında savcı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, diğer iki sanık hakkındaki cezaların sabit kalmasını istedi. Duruşma 19 Ekim'e ertelenirken Hiranur'un acılı babası Murat Aygar, "Verilen karar yüreğimize bir nebze de olsa su serpti. Gönül isterdi ki diğer sanıklar da aynı cezaları alsın" dedi.

Mersin'de 31 Ağustos 2025'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın, park halindeki otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hüseyin Arda Şark, 'çocuğu olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar M.Z. ve N.Ç. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4'er ay hapis cezası alarak tahliye edildi.

Duruşma 19 Ekim'e ertelendi

Ailenin karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşımasının ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak davanın duruşmalı şekilde yeniden görülmesine karar verdi. Bunun üzerine üç sanık dün, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Hüseyin Arda Şark'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, M.Z. ve N.Ç. hakkındaki cezaların ise sabit kalmasını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Duruşmanın ardından adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın babası Murat Aygar, diğer sanıkların da aynı cezaları almasını istediğini söyledi.

"Sanıklara verilen cezaların yetersiz olduğunu söyledik"

Mütalaanın az da olsa yüreklerine su serptiğini söyleyen acılı baba, "Mersin'de yerel mahkemede dava sonuçlanmıştı. Biz de o karara itiraz etmiştik. İtirazımızın ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf incelemesinde dosyanın yeniden görülmesine karar verildi. Bugün de kızımın davasının ilk duruşması vardı. Avukatlarımızla birlikte duruşmada hazır bulunduk. Sanıklara verilen cezaların yetersiz olduğunu söyledik" dedi.

"Adalete inanıyoruz, gerekli cezaları alacaklarına inanıyorum"

Aygar, adalete inandıklarını da anlatarak, "Karar bizi sevindirdi. Ancak Zeybek ve Nazmi Çetin hakkındaki cezaların değiştirilmemesi bizi üzdü. Konuyu bir üst yargı merciine taşıyacağız. Verilen karar yüreğimize bir nebze de olsa su serpti. Gönül isterdi ki diğer sanıklar da aynı cezaları alsın. Adalete inanıyoruz, gerekli cezaları alacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış

Trump'tan Husilere yeni bir mesaj var

Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Ayrılığın nedenini anlattı
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı

Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
İBB’deki vurgun ve baskı çarkını mahkemede tek tek anlattı: Bunun adı ticaret değil, haraçtır

İBB’deki vurgun ve baskı çarkını mahkemede tek tek anlattı
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den ayrılan Sidiki Cherif, Premier Lig'de şov yaptı

Fenerbahçe'de yedek kulübesinden çıkmıyordu! Premier Lig'de şov yaptı
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret

Sinsi plan suya düştü! Prens anında veto etti
Acun kesenin ağzını açtı: Survivor'ın yeni formatı da büyük ödülü de belli oldu

Survivor'ın yeni formatı da büyük ödülü de belli oldu
Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi?

Demet'ten Petekkaya'ya tepki: Böyle bir şey denir mi?
Sigara satışında yeni dönem başlıyor! QR kodla yaş kontrolü yapılacak

Sigara satışında tüm kurallar sil baştan! QR kodlu yeni dönem başlıyor
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar

IMF, Türkiye tahminini değiştirdi!
Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti

İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü