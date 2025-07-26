Mersin'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Mut ilçesinde gazinolar bölgesinde çıkan bıçaklı kavgada 35 yaşındaki Esat Veli Şencan hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde gazinolar bölgesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Deveci Mahallesinde bulunan gazinolar bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Mut Devlet Hastanesinde çalışan Esat Veli Şencan bıçaklandı.

Vücuduna aldığı bıçak darbesi sonrası yaralanan Şencan'a,(35) olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Şencan, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis tarafından olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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