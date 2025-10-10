Mersin'de Bariyere Çarpan Kamyonet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Aydınlık ilçesinde tünel çıkışında bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, geçen yıl aynı yerde benzer şekilde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi'nde Sarıyer tünel çıkışında meydana geldi. Bozyazı ile Aydıncık arasındaki tünelden çıkan 44 yaşındaki Murat Özmen idaresindeki 33 AFS 017 plakalı kamyonet, bariyere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itifaye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasından Özmen'in cenazesi hastane morguna gönderildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin tünelden çıkarak bariyerlere çarpma anı yer aldı.

Aynı yerde geçen yıl otobüs kazasında 9 kişi öldü

Öte yandan, 16 Ocak 2014 tarihinde ise Hüseyin Taysun (43) yönetimindeki 47 NA 767 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halindeyken aynı yerde bariyerlere çarparak devrilmişti. Kazada sürücü ile birlikte 9 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı.