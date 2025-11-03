Haberler

Mersin'de Bahçesini Temizlerken Yangında Hayatını Kaybetti

Mersin'de Bahçesini Temizlerken Yangında Hayatını Kaybetti
Mersin’in Gülnar ilçesinde, yaşlı bir adamın bahçesini temizlemek amacıyla yaktığı ateşin sıçraması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, ilçeye bağlı Çavuşlar Mahallesi Velibükü mevkiindeki bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, 70'li yaşlardaki Mehmet Ali Külah, bahçesini temizlemek için ot ve çalıları yaktı. Alevler, bu sırada bahçeye de sıçradı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında olay yerinde hayatını kaybeden Külah'ın cenazesine ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenaze morga gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
