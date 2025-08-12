Mersin'de Baba Oğlunu ve Arkadaşını Silahla Yaraladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde baba tartıştığı oğlunu ve arkadaşını silahla yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Aliefendioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba İ.T.(69), henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı oğulları H.T. (39) ve K.T. (41) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba İ.T. evden silah getirmeye gittiği sırada çocukları H.T. ve K.T. ile yanlarında bulunan C.U. 33 NER 77 plakalı pikaba koşarak gitmeye çalıştı. Bu sırada baba rastgele pompalı av tüfeğiyle ateş etti. Pikaba binen H.T. dizinden, arkadaşı C.U. sırt kısmından yara aldı. Yaralılar, seyir halindeyken yolda 112 Acil Komuta Merkezini aradı. Yeni Hal kavşağında sağlık ekiplerine tarafından karşılanan yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Baba İ.T. ise olaydan sonra güvenlik güçleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN