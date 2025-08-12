Mersin'de Baba Oğlunu ve Arkadaşını Silahla Yaraladı

Mersin'de Baba Oğlunu ve Arkadaşını Silahla Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu ve arkadaşını silahla yaraladı. Olayda oğul H.T. dizinden, arkadaşı C.U. ise sırtından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, baba ise yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde baba tartıştığı oğlunu ve arkadaşını silahla yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Aliefendioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba İ.T.(69), henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı oğulları H.T. (39) ve K.T. (41) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba İ.T. evden silah getirmeye gittiği sırada çocukları H.T. ve K.T. ile yanlarında bulunan C.U. 33 NER 77 plakalı pikaba koşarak gitmeye çalıştı. Bu sırada baba rastgele pompalı av tüfeğiyle ateş etti. Pikaba binen H.T. dizinden, arkadaşı C.U. sırt kısmından yara aldı. Yaralılar, seyir halindeyken yolda 112 Acil Komuta Merkezini aradı. Yeni Hal kavşağında sağlık ekiplerine tarafından karşılanan yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Baba İ.T. ise olaydan sonra güvenlik güçleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu

Fenerbahçe yeni eldivenini buldu! Kaleye geçmeleri imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.