Mersin'de Baba Oğlunu Boğazını Keserek Öldürdü

Mersin'in Mut ilçesinde bir baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü ve ardından kendisini bıçakla ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesinde, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldüren baba ardından kendisini bıçakla ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Meydan Mahallesi'nde misafirliğe gelen Mustafa T., bilinmeyen bir nedenle 7 yaşındaki oğlu Mehmet T.'nin boğazını bıçakla kesti ardından kendisini de bıçakladı. Komşuları durumu fark edince 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mehmet T. hayatını kaybetti. Kendini bıçaklayan Mustafa T. ise Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN