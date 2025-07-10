Mersin'de Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ele alındı.

2025 yılının ilk 6 ayına ait verilerin değerlendirildiği toplantıda, emniyet ve jandarma birimleri tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında önemli başarılar elde edildiği belirtildi. Valilik tarafından paylaşılan bilgilere göre, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam bin 135 silah ele geçirildi, bin 233 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Organize suç örgütlerine yönelik yapılan 43 operasyonda, 169 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 67'si tutuklanırken, 57 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yürütülen 504 operasyonda ise 619 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında; 393 bin litre akaryakıt, 41 bin litre kaçak içki, 57 bin paket sigara, 3 bin 896 adet elektronik sigara, 52 milyon 600 bin adet makaron ve 10 bin 659 kilogram tütün ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarla birlikte yaklaşık 53 milyon 761 bin TL vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.

Yetkililer, Mersin'in huzur ve güvenliğinin korunması adına emniyet ve jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını ve suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - MERSİN