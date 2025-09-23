Mersin'de Aranan 11 Şahıs Yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 11 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, operasyon düzenledi. Çalışmalar sonucunda; uyuşturucu ticareti, yağma, kasten yaralama, çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık, karşılıksız çek düzenleme, hırsızlık, kasten öldürme ve FETÖ üyeliği gibi suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MERSİN