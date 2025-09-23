Haberler

Mersin'de Aranan 11 Şahıs Yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Uyuşturucu ticareti, yağma, kasten yaralama gibi suçlarla yüzleşen şahıslar cezaevine gönderildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 11 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, operasyon düzenledi. Çalışmalar sonucunda; uyuşturucu ticareti, yağma, kasten yaralama, çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık, karşılıksız çek düzenleme, hırsızlık, kasten öldürme ve FETÖ üyeliği gibi suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
