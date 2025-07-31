Mersin'de Anne ve Kız Cinayetinde İki Kişi Tutuklandı

Mersin'de Anne ve Kız Cinayetinde İki Kişi Tutuklandı
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Mersin'de anne Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar'ı tabanca ile öldürdüğü iddia edilen Ömer Can Ç. ile saklanmasına yardım eden A.K. tutuklandı. Olayla ilgili 26 Temmuz'da gözaltına alınan dört kişiden ikisi cezaevine gönderildi.

Mersin'de anne ile kızını tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ömer Can Ç. ile saklanmasına yardım ettiği iddiasıyla yakalanan A.K tutuklandı.

26 Temmuz tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde anne Türkan Söylemez ile kızı Aygül Çınar'ın silahla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan ölen kadınların akrabası Ömer Can Ç. ile saklanmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı Ömer Can Ç. ile A.K tutuklanırken, S.T. ve Ö.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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