Bunalıma giren anne, 5 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Mersin'in Toroslar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki anne, girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
ANNE, 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU BIÇAKLADI
Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yer alan 2 katlı bir evde meydana gelen olayda,psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D., girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.
KURTARILAMADI
Çığlıkları duyarak eve giden komşularınca Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen minik çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmne kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ANNE GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, anne Revşan D'yi, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.