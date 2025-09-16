Haberler

Bunalıma giren anne, 5 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Bunalıma giren anne, 5 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki anne, girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Mersin'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen anne, 5 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

ANNE, 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU BIÇAKLADI

Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yer alan 2 katlı bir evde meydana gelen olayda,psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D., girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

KURTARILAMADI

Çığlıkları duyarak eve giden komşularınca Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen minik çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmne kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

ANNE GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, anne Revşan D'yi, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı

4 yıl önce söyledikleri Kızılcık Şerbeti senaristinin başını yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

Yeni TOGG'un fiyatı belli oldu! Beklentiler boşa düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.