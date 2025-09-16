Bunalıma giren anne, 5 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen anne, 5 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

ANNE, 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU BIÇAKLADI

Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yer alan 2 katlı bir evde meydana gelen olayda,psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D., girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

KURTARILAMADI

Çığlıkları duyarak eve giden komşularınca Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen minik çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmne kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNE GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, anne Revşan D'yi, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.